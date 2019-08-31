Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил от Александра Лукашенко подарки для семьи Трампов. Но пользователи сочли их весьма странными.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-08-2019-usy-privstali-snyatyj-s-seksualnymi-devushkami-lukashenko-krupno-opozorilsya.html" target="_blank">Усы привстали: снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился</a> - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил от Александра Лукашенко подарки для семьи Трампов. Но пользователи сочли их весьма странными.
[url=https://33live.ru/novosti/31-08-2019-usy-privstali-snyatyj-s-seksualnymi-devushkami-lukashenko-krupno-opozorilsya.html]Усы привстали: снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился[/url] - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил от Александра Лукашенко подарки для семьи Трампов. Но пользователи сочли их весьма странными.