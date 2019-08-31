Сотрудниками ОМВД России по району Богородское города Москвы задержана жительница Подмосковья по подозрению в хищении денежных средств у ветерана ВОВ...

"Сотрудниками ОМВД России по району Богородское города Москвы задержана жительница Подмосковья по подозрению в хищении денежных средств у ветерана ВОВ.Установлено, что подозреваемая, представившись сотрудником социальной службы, пришла к 89-летней женщине в квартиру и сообщила о необходимости обмена денег, которые якобы в ближайшее время выйдут из оборота, на новые. Потерпевшая отдала женщине 45 тысяч рублей, а та подменила их сувенирными купюрами.Кроме того, узнав, что у пенсионерки на сберегательной книжке хранится крупная сумма денежных средств, злоумышленница предложила снять их для последующего обмена, после чего ушла. Позже пожилая женщина сообщила о произошедшем дочери, которая поняла, что её мать обманули, и посоветовала незамедлительно обратиться в полицию.На следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, когда та вновь пришла к пенсионерке.Следственным отделом ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк