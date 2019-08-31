В Клинском районе Подмосковья близ деревни Минино разбился легкомоторный самолет. На борту находились два человека - пилот и 12-летняя девочка.

В Клинском районе Подмосковья близ деревни Минино разбился легкомоторный самолет. На борту находились два человека — пилот и 12-летняя девочка.Самолет "Сигма" совершил жесткую посадку и разрушился. Пилот при этом погиб, а девочку госпитализировали с травмами, рассказал информированный источник "Интерфаксу".Факт катастрофы подтвердили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. В ведомстве сообщили, что выжившего при жесткой посадке ребенка осматривают врачи бригады скорой помощи.