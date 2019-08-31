На спортивном стадионе в американском городе Мобил (штат Алабама) в результате стрельбы пострадали, по предварительным данным, 10 человек.

На спортивном стадионе в американском городе Мобил в штате Алабама в результате стрельбы пострадали, по предварительным данным, 10 человек.Все случилось после футбольного матча на Ladd–Peebles Stadium, передает ТАСС.Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали не менее 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.Шеф полиции города Лоренс Баттисте сообщил, что по делу о стрельбе задержаны и допрошены два человека.