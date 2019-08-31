Картина Ботичелли Мадонна делла Лоджиа впервые прибыла в Россию. Реставраторам пришлось снять с полотна раму, чтобы она не пострадала при транспортировке.

Картина Ботичелли "Мадонна делла Лоджиа" впервые прибыла в Россию. Реставраторам пришлось снять с полотна раму, чтобы она не пострадала при транспортировке.Произведение из собрания знаменитой флорентийской Галереи Уффици представят на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. А с 8 сентября по 6 ноября полотно итальянского художника эпохи Возрождения можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее, передает "Россия 24"."Мадонна делла Лоджиа" — это одна из ранних работ Боттичелли. Он написал ее в 1467 году, когда мастеру было всего 22 года.