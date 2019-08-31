Акция «Помоги пойти учиться» проводится ежегодно в целях оказания помощи по приобретению школьных принадлежностей и одежды детям, воспитывающимся в малообеспеченных семьях...

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» полицейские навестили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится ежегодно в целях оказания помощи по приобретению школьных принадлежностей и одежды детям, воспитывающимся в малообеспеченных семьях. Сотрудники полиции каждый год принимают активное участие в данной акции и помогают десяткам детей собраться в школу.Несколько инспекторов с разных районов Центрального округа посетили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Так, старший инспектор ПДН ОМВД России по Красносельскому району г. Москвы майор полиции Мария Панова пришла в гости к одной из семей, пообщалась с ребенком и подарила ему портфель и канцелярские принадлежности.Также начальник ПДН ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы майор полиции Ольга Крестниковская навестила с подарками многодетную семью. Все сотрудники в каждой семье пожелали ребятам хорошей и интересной учебы, чтобы они могли стать достойным примером для окружающих и поводом для гордости своих родителей.На прощание ребята поблагодарили гостей, пообещали хорошо учиться и с радостью сделали общее фото.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60