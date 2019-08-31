Артистка отреагировала на слухи о своих якобы пластических операциях. Певица Валерия сообщила, что устала быть естественной.

Артистка отреагировала на слухи о своих якобы пластическихоперациях. Певица Валерия сообщила, что устала быть естественной.Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина опубликовалазабавное видео в Instagram. Артистка снимает себя на камеру мобильноготелефона.Певица Валерия использует специальный фильтр. Благодаря емулицо знаменитости изменило пропорции. Артистка стала походить на женщину, злоупотребляющуюпластическими операциями и косметологией: перекаченные филлерами губы, суженыйнос, неестественно высокие скулы."Вот я думаю, может мне с собой что-то сделать? Все делают,а я что-то все нет…" – говорит певица Валерия.После вокалистка переводит объектив камеры на своего визажистаЮрия Столярова, изображение которого, к слову, тоже изменила программа. "Лера,не надо! Нужно оставаться натуральной", – говорит он. "А то такаяестественность, я уже просто… устала я", – иронично отмечает .Отметим, что у пользователей Сети видео вызвало легкий шок. Некоторыеподписчики юмор звезды оценили и похвалили ее за креативность. Между тем былии те, кто отреагировал на остроту негативно."Валерия, ну у вас же нос переделанный у самой! Только дуракэтого не заметит", – набросилась обывательница на .Звезда не растерялась, она быстро поставила недоброжелателяна место. "Упс! И маме заодно тогда тоже переделала и родственникам для алиби",– ответила исполнительница.