Артистка отреагировала на слухи о своих якобы пластических
операциях. Певица Валерия сообщила, что устала быть естественной.
Артистка отреагировала на слухи о своих якобы пластических
операциях. Певица Валерия сообщила, что устала быть естественной.
Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина опубликовала
забавное видео в Instagram. Артистка снимает себя на камеру мобильного
телефона.
Певица Валерия использует специальный фильтр. Благодаря ему
лицо знаменитости изменило пропорции. Артистка стала походить на женщину, злоупотребляющую
пластическими операциями и косметологией: перекаченные филлерами губы, суженый
нос, неестественно высокие скулы.
"Вот я думаю, может мне с собой что-то сделать? Все делают,
а я что-то все нет…" – говорит певица Валерия.
После вокалистка переводит объектив камеры на своего визажиста
Юрия Столярова, изображение которого, к слову, тоже изменила программа. "Лера,
не надо! Нужно оставаться натуральной", – говорит он. "А то такая
естественность, я уже просто… устала я", – иронично отмечает .
Отметим, что у пользователей Сети видео вызвало легкий шок. Некоторые
подписчики юмор звезды оценили и похвалили ее за креативность. Между тем были
и те, кто отреагировал на остроту негативно.
"Валерия, ну у вас же нос переделанный у самой! Только дурак
этого не заметит", – набросилась обывательница на .
Звезда не растерялась, она быстро поставила недоброжелателя
на место. "Упс! И маме заодно тогда тоже переделала и родственникам для алиби",
– ответила исполнительница.