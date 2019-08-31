Мероприятие традиционно организуют совместно с членами общественного совета и ветеранами органов внутренних дел в рамках акции «Помоги пойти учиться».

В рамках акции «Помоги пойти учиться» владимирские полицейские вместе с общественниками и ветеранами органов внутренних дел в преддверии нового учебного года проводят традиционное мероприятие для детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей и ставших инвалидами вследствие военной травмы.В этом году встреча состоялась на базе Владимирского филиала РАНХиГС. С Днем знаний ребят поздравили сотрудники УРЛС УМВД России по Владимирской области. Напутственные слова о серьезном отношении к учебе и выбору дальнейшей профессии адресовал ребятам член общественного совета при региональном УМВД Вячеслав Картухин.К поздравлениям присоединился ветеран органов внутренних дел полковник милиции в запасе Валерий Жамбровский, по инициативе которого была организована экскурсия в древний город Юрьев-Польский, куда ребята отправились сразу после чаепития.В ходе встречи школьники поделились своими воспоминаниями о прошлых поездках, рассказали о планах на будущее и поблагодарили организаторов мероприятия за проявленное внимание.В завершение мероприятия ребятам вручили подарки, в том числе, наборы канцелярских принадлежностей, которые пригодятся в процессе учебы.