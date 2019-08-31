Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром на химическом заводе в Индии, возросло до 12, раненых — до 58.

Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром на химическом заводе в Индии, возросло до 12, сообщает Asian News International со ссылкой на информацию, полученную от местной полиции.Ранее сообщалось, что на химзаводе на западе Индии произошел взрыв, во время которого погибли шесть человек и пострадали 43. Сейчас число погибших возросло до 12. Еще 58 человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в больницы, где им оказывается необходимая помощь. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 500 тысяч рупий в качестве компенсации.По предварительным данным, взорвались несколько баллонов с химвеществом, после чего предприятие охватил мощный пожар. На момент случившегося на заводе находились около 100 человек. О судьбе многих из них по-прежнему ничего не известно. В районе инцидента продолжается спасательная операция.