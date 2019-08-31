Во время телеконференции с журналистами россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру.

Во время телеконференции с журналистами россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру.Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подчеркнул, что решение о завершении карьеры серьезное, и принимать его единолично спортсмен не будет, передает ТАСС."Пока не собираюсь уходить. Да, я уже не очень молодой боец, мне осталось провести всего несколько поединков, ведь драться до 40 лет не буду. Перед тем, как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом".Ближайший бой Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперник — американец Дастин Порье.