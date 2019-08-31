Юморист высмеял новости о непомерных тратах жены – актрисы Кристины Асмус. Гарик Харламов рассказал, куда на самом деле уходят его деньги.

Юморист высмеял новости о непомерных тратах жены – актрисы КристиныАсмус. Гарик Харламов рассказал, куда на самом деле уходят его деньги.На днях в некоторых изданиях опубликовали сообщения, о том,что жена юмориста истратила на отдых на Мальдивах кругленькую сумму. ЯкобыКристина Асмус обобрала супруга до нитки."Желтые новости считают мои расходы, но указывают неточныецифры. Я решил все сам подсчитать и честно рассказать, сколько и на что ятрачу", – бурно отреагировал на вести Гарик в Instagram.Также Харламов опубликовал серию коллажей, в которых довел ситуациюдо абсурда. Артист рассказал, как и куда тратит свои непомерныебогатства.Например, сообщил, что открыл ресторан быстрогопитания на МКС и вложил в него 80 миллионов евро. Усыновил детеныша тюленя за 134миллиона 523 рубля. Планирует создать собственные войска, на что уже выделилсредства – 100 миллионов долларов. Также потратил шесть миллиардов долларов напокупку устройства, которое подает фисташковое мороженое сразу в мозг.К слову, супруга юмориста – – на Мальдивах действительноотлично отдохнула. Звезда летала на курорт вместе с дочерью Анастасией. В своеммикроблоге артистка частенько делилась снимками местных пейзажей и себя любимой.