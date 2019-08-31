Юморист высмеял новости о непомерных тратах жены – актрисы Кристины
Асмус. Гарик Харламов рассказал, куда на самом деле уходят его деньги.
Юморист высмеял новости о непомерных тратах жены – актрисы Кристины
Асмус. Гарик Харламов рассказал, куда на самом деле уходят его деньги.
На днях в некоторых изданиях опубликовали сообщения, о том,
что жена юмориста истратила на отдых на Мальдивах кругленькую сумму. Якобы
Кристина Асмус обобрала супруга до нитки.
"Желтые новости считают мои расходы, но указывают неточные
цифры. Я решил все сам подсчитать и честно рассказать, сколько и на что я
трачу", – бурно отреагировал на вести Гарик в Instagram.
Также Харламов опубликовал серию коллажей, в которых довел ситуацию
до абсурда. Артист рассказал, как и куда тратит свои непомерные
богатства.
Например, сообщил, что открыл ресторан быстрого
питания на МКС и вложил в него 80 миллионов евро. Усыновил детеныша тюленя за 134
миллиона 523 рубля. Планирует создать собственные войска, на что уже выделил
средства – 100 миллионов долларов. Также потратил шесть миллиардов долларов на
покупку устройства, которое подает фисташковое мороженое сразу в мозг.
К слову, супруга юмориста – – на Мальдивах действительно
отлично отдохнула. Звезда летала на курорт вместе с дочерью Анастасией. В своем
микроблоге артистка частенько делилась снимками местных пейзажей и себя любимой.