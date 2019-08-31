Соперник Зенита по групповому этапу Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал третью победу в чемпионате Германии. В стартовом мате третьего тура бундеслиги красные быки в гостях обыграли Боруссию из Менхенгладбаха 3:1.

Соперник "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" одержал третью победу в чемпионате Германии. В стартовом мате третьего тура бундеслиги "красные быки" в гостях обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха 3:1.Все три мяча в составе победителей забил Тимо Вернер. Нападающий сборной Германии отличился на 38, 47 и 90 минутах. На счету Вернера стало 5 голов в трех встречах, и он догнал в списке бомбардиров нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. У "Боруссии" единственный мяч на счету Бреля Эмболо."РБ Лейпциг" набрал в трех матчах девять очков из девяти возможных. "Красные быки" возглавили таблицу бундеслиги.