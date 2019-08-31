Скарлетт Йохансон вытащила грудные имплантаты. В этом уверен известный блогер.

Скарлетт Йохансон вытащила грудные имплантаты. В этом уверенизвестный блогер.Обозреватель Лена Миро сравнила свежие фото голливудскойдивы со снимками пятилетней давности. Разница действительно заметна. На архивныхфото бюст Скарлетт Йохансон более пышный.По словам Лены, благодаря имплантатам Скарлетт сделалакарьеру. Именно из-за больших форм ее снимали."Два года подряд она, по версии Forbes, становится самойбогатой актрисой. Ну, кто обратил бы на нее внимание, если бы ей нечем былопотрясти перед камерами, согласны?" – задается вопросом Миро в своем ЖЖ.Добившись успеха, Скарлетт Йохансон вернула себепервоначальный вид. Голливудская дива планирует удерживать внимание публики актерскойигрой, а не грудью."Однако, став богатой и знаменитой, Йохансон решила, чтохватит трясти бидонами на потеху публике, и вытащила из груди силикон", -говорит Лена Миро.Отметим, что не все интернет-пользователи согласились сблогером. Некоторые пришли к выводу, что Скарлетт Йохансон сделала операцию поуменьшению груди. Якобы большой бюст у звезды был от природы."Я не понимаю, почему меня называют секс-символом. Я неособо привлекательна, как мне кажется. А с большим размером груди при моеммаленьком росте я кажусь полнее. Это меня раздражает", – ранее говорила СкарлеттЙохансон в интервью.