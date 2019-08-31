Скарлетт Йохансон вытащила грудные имплантаты. В этом уверен
известный блогер.
Скарлетт Йохансон вытащила грудные имплантаты. В этом уверен
известный блогер.
Обозреватель Лена Миро сравнила свежие фото голливудской
дивы со снимками пятилетней давности. Разница действительно заметна. На архивных
фото бюст Скарлетт Йохансон более пышный.
По словам Лены, благодаря имплантатам Скарлетт сделала
карьеру. Именно из-за больших форм ее снимали.
"Два года подряд она, по версии Forbes, становится самой
богатой актрисой. Ну, кто обратил бы на нее внимание, если бы ей нечем было
потрясти перед камерами, согласны?" – задается вопросом Миро в своем ЖЖ.
Добившись успеха, Скарлетт Йохансон вернула себе
первоначальный вид. Голливудская дива планирует удерживать внимание публики актерской
игрой, а не грудью.
"Однако, став богатой и знаменитой, Йохансон решила, что
хватит трясти бидонами на потеху публике, и вытащила из груди силикон", -
говорит Лена Миро.
Отметим, что не все интернет-пользователи согласились с
блогером. Некоторые пришли к выводу, что Скарлетт Йохансон сделала операцию по
уменьшению груди. Якобы большой бюст у звезды был от природы.
"Я не понимаю, почему меня называют секс-символом. Я не
особо привлекательна, как мне кажется. А с большим размером груди при моем
маленьком росте я кажусь полнее. Это меня раздражает", – ранее говорила Скарлетт
Йохансон в интервью.