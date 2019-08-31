Газета Politico со ссылкой на двух неназванных лиц сообщила о причине увольнения личной помощницы президента США Дональда Трампа 28-летней Мадлен Вестерхаут.

Газета Politico со ссылкой на двух неназванных лиц сообщила о причине увольнения личной помощницы президента США Дональда Трампа 28-летней Мадлен Вестерхаут.Некоторое время назад Вестерхаут похвасталась, что у Дональда Трампа с нею отношения лучше, чем с его дочерьми — Иванкой и Тиффани. Мадлен в разговоре упомянула, что глава администрации США не любит фотографироваться со "слишком полной" Тиффани. Кроме того, она в шутку или нет, но сказала, что Трамп временами не может отличить Тиффани от других людей в толпе.И дело даже не в том, что эти признания прозвучали. Проблема в том, кто это услышал. А произошло это на встрече с прессой в режиме "не для печати", которую Вестерхаут и заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли провели за ужином с несколькими представителями прессы."Она выпила пару рюмок и разоткровенничалась с репортерами в нехарактерно неосмотрительной манере", — заявил источник.Трамп, отвечая 30 августа на вопросы журналистов, фактически признался в увольнении Вестерхаут за разглашение подробностей личной жизни его семьи. Президент США дипломатично назвал ее высказывания "немного ранящими", передает ТАСС.Последнее время поведение помощницы президента у многих в Белом доме вызывало недоумение. Скорее всего, произошедшее стало последней каплей, после которой Вестерхаут пришлось подать заявление об уходе.