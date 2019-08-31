Скоро на Первом канале стартует новый сериал Дипломат. Одну из главных ролей в нем исполнила Анна Старшенбаум. Артистка рассказала, с какими сложностями она столкнулась во время съемок.

Скоро на Первом канале стартует новый сериал "Дипломат".Одну из главных ролей в нем исполнила Анна Старшенбаум. Артистка рассказала, скакими сложностями она столкнулась во время съемок.Готовясь к работе в "Дипломате" звезде пришлось обратиться клогопеду, ее героиня – заика. Анна Старшенбаум выслушала лекцию о нарушениях речи, чтобы понять, как играть человека с такими проблемами."У меня есть присущая мне органика, в которой мне комфортно,и поэтому на съемках я отталкивалась от своей смелости и общего веселья. И этимя руководствовалась при выборе манеры заикания – в итоге ею стала"патологическое" заикание. Оно может появляться внезапно и зависит отпсихологического состояния человека. А моя героиня – холерик, она все времянервничает, поэтому почти все время заикается", – говорит артистка.На этом испытания не закончились. Анне Старшенбаум пришлосьперевоплотиться в полиглота. В кадре она говорила на нескольких языках изаикалась одновременно.Сложнее всего, по словам знаменитости, было учить тексты на французском,английском, японском, когда сама она говорит только на русском.присылали аудиофайлы, на которых звучали ее реплики на иностранном языке,звезда заучивала их ночами."Еще мне очень запомнилось, что, когда я говорила наяпонском, заикаясь в манере моей героини, была сцена, когда я должна была еще иплакать! Заикаться, говорить на японском и плакать навзрыд. Когда позже яразговаривала с продюсером, мне сказали, что команда просто умирала со смеха,монтируя этот момент", – цитирует .