На совещании собравшиеся обсудили служебную деятельность подразделений, в ходе встречи была отражена работа штаба, кадров и информационного центра, заслушаны руководители служб...

В актовом зале Управления внутренних дел по Юго-Западному округу состоялось рабочее совещание руководящего состава. В работе совещания приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, а также начальник УВД по ЮЗАО Юрий Демин.Перед началом официальной части за заслуги в поддержании законности и правопорядка, а также за образцовое выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе ряд сотрудников удостоился поощрений.После торжественной части мероприятия началось совещание, на котором собравшиеся обсудили служебную деятельность подразделений. В ходе встречи была отражена работа штаба, кадров и информационного центра, заслушаны руководители служб, выработаны предложения по улучшению работы.Во время беседы были рассмотрены вопросы комплектования подразделений и эффективность работы по повышению профессионального уровня подготовленности сотрудников. Так, недавно начали свою служебную деятельность 15 выпускников Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя, которые были распределены по разным подразделениям УВД по ЮЗАО. Андрей Понорец отметил важность качественного состава правоохранителей.На совещании также обсудили порядок действий при обеспечении безопасности во время предстоящих выборов. Полицейские будут заниматься предупреждением нарушений общественного порядка, проведением разъяснительной работы.В конце встречи Андрей Понорец поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и призвал к образцовому и эффективному выполнению служебных обязанностей.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56