Поворачивавший водитель грузовика не заметил женщину, решившую пересечь проезжую часть по зебре. Жертва невнимательность автомобилиста выжила, однако получила серьезные травмы, в том числе – множественные переломы и повреждения головы.

Появилось видео наезда на пешехода, произошедшего в минувший четверг, 29 августа, на улице Хромова в Твери.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, 61-летний водитель грузовика КамАЗ повернул направо, не заметив 25-летнюю женщину, переходившую дорогу.По правилам, он должен был предоставить преимущество пешеходу, однако все закончилось наездом на человека.Пострадавшая получила серьезные травмы – переломы ног и костей таза и черепно-мозговую травму.