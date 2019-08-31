В жизни телеведущей большие перемены. Виктория Боня и ее
дочь Анджелина-Летиция переезжают.
В жизни телеведущей большие перемены. Виктория Боня и ее
дочь Анджелина-Летиция переезжают.
Знаменитость рассказала, что после шести лет проживания в
Монако решила жить в другой стране. На Лазурный
берег Виктория Боня будет приезжать погостить.
"Сегодня я сделала еще один большой шаг. Это как новая глава
в книге жизни, которая начинается так: "Я долго об этом мечтала, думала и
наконец-то приняла это решение! Мы с дочкой переехали из Монако". Конечно, это
место всегда будет нашим вторым домом. Мы постоянно будем сюда ездить, но жить
теперь будем в другом месте", – написала знаменитость в Instagram.
Отметим, что не сообщила, куда именно
переезжает. К слову, поклонники уверены, что звезда возвращается в Москву.
Ходят
слухи, что в России у теледивы новый роман. Недавно, например, знаменитость опубликовала
фотографию с букетом пионов в руках. Снимок Виктория подписала: "Любимые пионы
от любимого мужчины! Что может быть лучше?".
Напомним, 39-летняя телеведущая жила в Монако с 2013 года.
Туда ее увез возлюбленный – миллиардер Алекс Смерфит. Именно от него родила дочь. Тогда пара купила просторную квартиру неподалеку от матери
бизнесмена. После расставания с миллиардером Виктория осталась жить на Лазурном берегу.