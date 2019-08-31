В жизни телеведущей большие перемены. Виктория Боня и ее дочь Анджелина-Летиция переезжают.

В жизни телеведущей большие перемены. Виктория Боня и еедочь Анджелина-Летиция переезжают.Знаменитость рассказала, что после шести лет проживания вМонако решила жить в другой стране. На Лазурныйберег Виктория Боня будет приезжать погостить."Сегодня я сделала еще один большой шаг. Это как новая главав книге жизни, которая начинается так: "Я долго об этом мечтала, думала инаконец-то приняла это решение! Мы с дочкой переехали из Монако". Конечно, этоместо всегда будет нашим вторым домом. Мы постоянно будем сюда ездить, но житьтеперь будем в другом месте", – написала знаменитость в Instagram.Отметим, что не сообщила, куда именнопереезжает. К слову, поклонники уверены, что звезда возвращается в Москву.Ходятслухи, что в России у теледивы новый роман. Недавно, например, знаменитость опубликовалафотографию с букетом пионов в руках. Снимок Виктория подписала: "Любимые пионыот любимого мужчины! Что может быть лучше?".Напомним, 39-летняя телеведущая жила в Монако с 2013 года.Туда ее увез возлюбленный – миллиардер Алекс Смерфит. Именно от него родила дочь. Тогда пара купила просторную квартиру неподалеку от материбизнесмена. После расставания с миллиардером Виктория осталась жить на Лазурном берегу.