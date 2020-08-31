1 сентября не только день знаний, но и день трезвости. Как сообщают в мэрии, в соответствии с Законом Владимирской области «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест

1 сентября не только день знаний, но и день трезвости. Как сообщают в мэрии, в соответствии с Законом Владимирской области «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области» продажа спиртных напитков 1 сентября будет запрещена. Запрет распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки.