В Коврове пожарные тушили огонь в жилом доме на ул. Набережная, 10 а.

Еще один пожар многоэтажки произошел накануне, 30 августа, во Владимирской области. В Коврове пожарные тушили огонь в жилом доме на ул. Набережная, 10 а. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в около 11 утра. Несмотря на небольшую площадь пожара - 5 кв.м - из подъезда пришлось эвакуировать 10 человек. Жильцы подвергались опасности в том числе и из-за сильного задымления. В ГУ МЧС по Владимирской области сообщили, что пострадавших в пожаре нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 6 единиц техники, 20 человек.Фото ГУ МЧС по Владимирской области