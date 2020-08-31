Корпус располагал 4-мя большими аудиториями, библиотекой с читальными залами, спортивным и актовым залами

В этот день 55 лет назад торжественно открылся первый корпус ВлГУ на улице ГорькогоКорпус располагал 4-мя большими аудиториями, библиотекой с читальными залами, спортивным и актовым залами. Подобных зданий во Владимире еще не было. В первом корпусе располагались всего три факультета: механико-технологический, радиоприборостроительный и общетехнический. А возглавил вуз ленинградский ученый в области гироскопов и теоретической механики, доктор технических наук, профессор Алексей Докучаев.И кстати, как следует из летописи ВлГУ, уже тогда порог университета переступили чуть более двух тысяч студентов. Сейчас, для сравнения, в ВЛГУ учатся более 25 тысяч студентов.