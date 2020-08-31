Из-за загоревшегося компьютерного процессора чуть не сгорела квартира. Пожар произошел в Коврове. О возгорании на улице Набережной -в МЧС сообщили соседи. Когда на место прибыли пожарные, то

Из-за загоревшегося компьютерного процессора чуть не сгорела квартира. Пожар произошел в Коврове. О возгорании на улице Набережной -в МЧС сообщили соседи. Когда на место прибыли пожарные, то было установлено, что горит квартира на 4 этаже. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, его площадь составила 5 кв.м. Пострадавших на этом пожаре нет, но проводилась эвакуация жителей дома. В