Более тридцати муниципальных образований Владимирской области получат деньги из областного бюджета.

По программе самообложения селян господдержка составляет 50 процентов: такую же сумму собрали местные жители на инфраструктурное развитие своих населённых пунктов и проведение работ по благоустройству.Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление о распределении дотаций на сбалансированность местных бюджетов для стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования.31 муниципальному образованию Владимирской области направлено 11 млн 505 тысяч рублей из областного бюджета. По программе самообложения селян господдержка составляет 50 процентов: такую же сумму собрали местные жители на инфраструктурное развитие своих населённых пунктов и проведение работ по благоустройству.Средства областного бюджета выделены:– Андреевскому сельскому поселению Александровского района – в размере 1 млн 225 тыс. рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в рамках благоустройства деревень Сорокино, Ивано-Соболево, Володино, Легково, Аксёновка, Малое Маринино и Соколово, а также на приобретение детских площадок в деревни Холопово и Вески;– посёлку Мстёра Вязниковского района – 146,914 тыс. рублей – на установку малых архитектурных форм в деревне Раменье;– Октябрьскому сельскому поселению Вязниковского района – 30 тыс. рублей – на мощение участка земли для благоустройства посёлка Пролетарский;– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – 1 млн 929,7 тыс. рублей – на мощение участка для прохода в деревнях Литовка, Великово, Юрятино, Слукино, Морозовка, Арефино, посёлках Галицы, Груздевский, Торфопредприятие «Большое» и на благоустройство мест массового отдыха в посёлке Груздевский;– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – 1 млн 76 тыс. рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Рождествено, Ротьково, Заозерье и на благоустройство водоёма в деревне Баландино;– Гусь-Хрустальному району – 787,7 тыс. рублей – на ремонт участка автодороги в деревне Харламово и ремонт очистных сооружений в посёлке Уршельский;– посёлку Анопино Гусь-Хрустального района – 45 тыс. рублей – на ремонт сцены местного Дома культуры;– посёлку Великодворский Гусь-Хрустального района – 300 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений;– Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – 15 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в селе Усолье;– Второвскому сельскому поселению Камешковского района – 223,7 тыс. рублей – на ремонт памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в селе Давыдово, на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Жуиха и на детскую площадку в селе Второво;– Сергеихинскому сельскому поселению Камешковского района – 35 тыс. рублей – на благоустройство водоёма в деревне Зауичье;– Ивановскому сельскому поселению Ковровского района – 100 тыс. рублей – на благоустройство обелиска в селе Смолино;– Есиплевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 17,5 тыс. рублей – на благоустройство кладбища в селе Новобусино;– Ильинскому сельскому поселению Кольчугинского района – 251,2 тыс. рублей – на мощение земельного участка для благоустройства сёл Давыдовское и Алексино и на уличное освещение в селе Алексино;– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 303 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в деревне Николаевка и мощение участка земли для благоустройства деревень Марино, Новофетинино и села Снегирево;– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – 45,11 тыс. рублей – на мощение участка земли в целях благоустройства в деревнях Бойцево и Озорново;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – 17,803 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в сёлах Степаньково, Домнино и деревне Крутая, на приобретение адресных аншлагов для сёл Ляхи и Казнево, а также на уличное освещение в селе Верхозерье;– Малышевскому сельскому поселению Селивановского района – 65,5 тыс.рублей – на благоустройство пруда в деревне Большое Кольцово и на установку детской площадки в деревне Губино;– городу Лакинску – 213,593 тыс. рублей – на ремонт автомобильной дороги;– городу Собинке – 100 тыс. рублей – на благоустройство территории Аллеи Славы;– посёлку Ставрово Собинского района – 121,665 тыс. рублей – на обустройство мест общего пользования;– Асерховскому сельскому поселению Собинского района – 253,218 тыс. рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Артюшино, Ремни, Зубово, Вышманово и Лопухово, на уличное освещение в деревнях Танковижа и Костино, а также на очистку водоёма в деревне Пушнино;– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – 236,65 тыс. рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в селе Ельтесуново, а также на благоустройство зелёных насаждений, уличное освещение и детскую игровую площадку в селе Рождествено;– Толпуховскому сельскому поселению Собинского района – 653,5 тыс. рублей – на ремонт и благоустройство памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в селе Волосово, мощение проезжей части в селе Жерехово, деревнях Коверлево, Шелдяково, Рыжково, Богатищево и Сулуково, уличное освещение в деревне Безводное, приобретение и установку указателей с наименованием административно-территориальных единиц в деревню Таратинка;– Черкутинскому сельскому поселению Собинского района – 190 тыс. рублей – на благоустройство кладбища, мощение земельного участка и благоустройство территории в селе Черкутино и на мощение земельного участка в деревне Некрасиха;– Андреевскому сельскому поселению Судогодского района – 32 тыс. рублей – на установку памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в посёлке Болотский;– Лавровскому сельскому поселению Судогодского района – 50 тыс. рублей – на мощение участка земли в деревне Натальинка;– Суздальскому району – 1 млн 570 тыс. рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в селе Богослово;– Юрьев-Польскому району – 1 млн 50 тыс. рублей – на проектно-изыскательные работы по проектированию газопровода в селе Большепетровское;– Красносельскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – 290,5 тыс. рублей – на установку детской площадки в селе Красное и благоустройство водоёма в селе Подолец;– Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – 130 тыс. рублей – на благоустройство водоёма в селе Каменка.