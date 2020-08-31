В пресс-службе мэрии сообщили, что праздник состоится, но сроки его перенесены

В пресс-службе мэрии сообщили, что сроки празднования Дня города в этом году будут сдвинуты на боее позднее время. Традиционно праздник владимирцы отмечали в конце августа-начале сентября. В этом году, скорее всего, это будет конец-сентября – начало октября. Конкретная дата, также, как и формат празника будут зависеть от эпидемиологической ситуации.Одним из главных аргументов за перенос даты Дня города-2020 стали оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора. Руководитель управления Татьяна Данилова сообщила Андрею Шохину, что за минувшую неделю во Владимире зафиксирован рост числа горожан, заболевших ОРВИ и гриппом. По сравнению с первой неделей августа прирост составил 12,9%, а превышение недельного эпидемиологического порога - более 20%. По мнению специалистов, в результате массовых мероприятий Дня города с участием десятков тысяч жителей, в том числе детей, кривая заболеваемости могла бы поползти вверх и привести к нежелательным последствиям для тех же школ, которые только начнут новый учебный год в долгожданном очном формате.