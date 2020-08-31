В ходе проведения акции правоохранители затронули правила поведения на эскалаторе, в вагонах электропоезда...

Накануне начала нового учебного года полицейские столичного метрополитена и представители общественности организовали праздничную профилактическую акцию «Безопасная дорога в школу».Уже завтра во всех школах столицы прозвучат первые звонки и миллионы детей вновь окунуться в мир знаний. Чтобы дорога в школу была безопасной, в преддверии 1 сентября сотрудники полиции Московского метрополитена и представители общественности организовали для юных пассажиров и их родителей профилактическую праздничную акцию.На станции метро «Кузнецкий Мост» участники акции вручали маленьким пассажирам и их родителям красочные иллюстрированные памятки о том, как правильно вести себя в столичной подземке, яркие воздушные шары с символикой Управления внутренних дел и поздравляли с началом нового учебного года.В ходе проведения акции правоохранители затронули правила поведения на эскалаторе, в вагонах электропоезда и в случаях, если по неосторожности вещь оказалась на рельсах. Полицейские рассказали, что даже такая мелочь, как развязанный шнурок или не подвернутая брючина, могут быть затянуты механизмом и причинить ребенку физическую или психологическую травму, а в ожидании поезда на платформе всегда необходимо держать ребенка за руку, ни в коем случае нельзя стоять близко к краю платформы, особенно если рядом большое скопление людей. В случае если вдруг какой-то предмет или вещь упала на рельсы, нельзя предпринимать попытки достать ее самостоятельно. Нужно обратиться к дежурному по станции.Праздничная акция вызвала самые приятные отклики, улыбки и радостное настроение. Как отметили сами правоохранители, многие маленькие пассажиры знают правила поведения и с удовольствием делились своими знаниями. Родители в свою очередь благодарили полицейских и отмечали, что проведение таких мероприятий останется не только важным, но очень приятным и запоминающимся событием в преддверии Дня знаний.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18