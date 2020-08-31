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Владимирский уличный художник Мишкин продолжает удивлять своим творчеством. В этот раз он пригласил отправиться "назад в будущее".Этот день еще придет. Владимирцы отпраздную День города осенью. Конкретная дата и формат праздника будут зависеть от эпидемиологической ситуации.Владимирский железнодорожный вокзал собираются упаковать в металл и гранит. Жители города - против.Владимирцы все чаще стали замещать необычные автомобили на улицах города. На этот раз горожане заметили раритетный Мерседес 230SL