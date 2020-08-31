Пожарные отстояли от огня пятиэтажку. Крупный пожар произошел во Владимире. Как сообщают спасатели, к ним поступило сообщение о том, что горят сразу два дома первый — эта «заброшка» на

Пожарные отстояли от огня пятиэтажку. Крупный пожар произошел во Владимире. Как сообщают спасатели, к ним поступило сообщение о том, что горят сразу два дома первый — эта «заброшка» на улице Собинской, второй — пятиэтажка на Лакина. Когда на место прибыли огнеборцы было установлено, что кровля деревянной хибары сгорела практически полностью. Огонь также успел распространится и