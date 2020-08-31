Политический кризис в Белоруссии продолжается уже месяц. Оппозиция требует ухода Александра Лукашенко с поста президента, но от власти он отказываться не спешит. Политолог Кирилл Рогов считает, что для разрешения патовой ситуации Батьку могут забрать в Москву на новую должность.

Политический кризис в Белоруссии продолжается уже месяц. Оппозиция требует ухода Александра Лукашенко с поста президента, но от власти он отказываться не спешит. Политолог Кирилл Рогов считает, что для разрешения патовой ситуации Батьку могут забрать в Москву на новую должность.Москва в белорусском кризисе явно встала на сторону властей республики. Однако политическая нестабильность в соседнем государстве сильно волнует Кремль, который всячески старается избежать повторения в Белоруссии украинского сценария.Политолог Кирилл Рогов озвучил оптимальный, по его мнению, сценарий выхода из политического кризиса. По его словам, Владимир Путин мог бы забрать Александра Лукашенко в Москву, предложив ему должность секретаря Союзного государства.Вместо Батьки Кремль может инициировать приход к власти в республике нового президента. Это должен быть "свежий" политик, который способен удержать ситуацию в республике, отметил эксперт.Однако этот сценарий содержит немало подводных камней, предупреждает политолог. Прежде всего – сопротивление самого Лукашенко, который не готов оставить насиженное президентское кресло, пояснил Рогов.Кроме того, считает аналитик, у Москвы пока нет приемлемого кандидата для замены Батьки. Также Рогов полагает, что замена Лукашенко другим главой государства покажет слабость Кремля и его готовность идти на уступки, чего Москва допустить не может.Вместе с тем эксперт считает, что российское руководство прорабатывает такой сценарий. Свидетельством этому служат слова Владимира Путина в недавнем интервью, где президент заявил, что власти необходимо уважать мнение людей, написал Рогов на своей странице в "Фейсбук".Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 1 августа. Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко. Недовольные итогами голосования белорусы вышли на акции протеста. Запад итоги выборов не признал. Против руководства республики будут введены персональные санкции.