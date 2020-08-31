Детские поликлиники нового формата появятся в Ковровской городской больнице №2 и Меленковской центральной районной больнице

На ремонт и оснащение детских поликлиник Коврова и Меленок в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» из федерального и регионального бюджетов выделено более 46 млн рублей. Ремонтные работы завершатся уже в октябре текущего года. Детские поликлиники станут «бережливыми»: здесь появятся открытые регистратуры, современные яркие интерьеры, электронные табло с расписанием приема врачей, комфортные места ожидания, игровые зоны и комнаты для кормления грудных детей. На уличных территориях предусмотрены крытые колясочные.Для повышения доступности медицинской помощи для пациентов с ограниченными возможностями здоровья входные группы поликлиник оснастят пандусами и автоматическими дверями. Санитарные комнаты также будут приспособлены для маломобильных пациентов.Как сообщила главный врач Ковровской городской больницы №2 Светлана Почернина, для нужд детской поликлиники уже закуплены ЛОР-комбайн, аппарат ультразвуковой диагностики, 12-канальный электрокардиограф, дефибриллятор и другое оборудование.Кроме того, в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» в сентябре закончатся ремонты городской поликлиники №2 и детского отделения (стационара) Киржачской районной больницы. Также до конца этого года будет отремонтирована детская поликлиника Селивановской ЦРБ. В мае начались ремонтные работы в детской поликлинике Петушинской районной больницы. В результате ремонтных работ и переоснащения эти структурные подразделения будет отвечать всем современным требованиям к организации первичной медико-санитарной помощи детям.