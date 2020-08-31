Первое сентября настало, а возле 17-го лицея новый асфальт так и не появился. Вместо ровной дороги — ямы, засыпанные асфальтовой крошкой. Машины, которые обычно привозят детей в школу, не

Первое сентября настало, а возле 17-го лицея новый асфальт так и не появился. Вместо ровной дороги — ямы, засыпанные асфальтовой крошкой. Машины, которые обычно привозят детей в школу, не могут разъехаться с пешеходами. Неравнодушные жители пожаловались на проблему губернатору через социальные сети. Владимир Сипягин во время рабочей поездки изменил маршрут и приехал к этому 17-му