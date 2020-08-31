Областное родительское собрание из-за коронавирусных ограничений мероприятие проводилось в онлайн-формате. По видеоконференцсвязи в нём принял участие Губернатор Владимир Сипягин.

27 августа на традиционном Областном родительском собрании участники обсудили готовность образовательных организаций к началу нового учебного года, проведение линеек 1 сентября и особенности организации учебного процесса. Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, В этом году из-за коронавирусных ограничений мероприятие проводилось в онлайн-формате. По видеоконференцсвязи в нём принял участие Губернатор Владимир Сипягин.- Уважаемые родители! Вы достойно ответили на вызовы, которые бросил всем нам COVID-19, очень помогли своим детям. Администрация области сделала всё, чтобы 1 сентября ребята пошли в школу, – обратился к участникам собрания глава региона. – Прошу вас с пониманием и всей серьёзностью отнестись к повышенным мерам безопасности, которые установлены в учебных заведениях по требованию Главного государственного санитарного врача России. Безопасность детей – это самое главное. Неудобства ничто в сравнении с риском, которому люди подвергаются в период эпидемии. Сейчас распространяются слухи о якобы запланированном возвращении к дистанционному обучению во всех школах с конца сентября. Эта информация не соответствует действительности, таких планов нет. Президент России Владимир Путин подчёркивает, что дистанционное образование не заменит очной формы. Полностью согласен с главой государства».Директор Департамента образования Ольга Беляева подчеркнула, что к началу 2020-2021 учебного года готовы все образовательные организации региона в соответствии требованиями и правилами Главного государственного санитарного врача РФ.Родители задали вопросы, касающиеся реализации требований Роспотребнадзора, условий допуска учащихся в учреждения образования в случае их отсутствия в течение несколько дней, организации горячего питания, а также обеспечения безопасного следования детей на учёбу и обратно.