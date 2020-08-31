Игровой автомат книга приобрел огромную популярность задолго появления онлайн-казино.

Наряду с одноруким бандитом он считается одним из самых древних представителей этих устройств для поддержания тонуса и щекотания нервов. Сейчас, благодаря развитию цифровых технологий, необязательно идти в казино для получения острых ощущений или играть на живые деньги. Можно спокойно сидеть дома и пробовать свои силы на виртуальные ненастоящие монеты, например, здесь https://igrovieavtomativulkanonlines.com/book-ra/

Описание игрового процесса

В этом азартном автомате существует основной набор нескольких основных деталей, на которых стоит обратить внимание:



пять барабанов, которые вращаются отдельно друг от друга;



на каждом барабане нарисовано по 10 стандартных изображений;



ставки делаются на линии № 1,3, 5, 7, 9;



есть бонусный раунд, который дает 10 дополнительных вращений барабанов;



в системе есть риск-игра, отгадав нужную карту, пользователь может увеличить выигрыш в два раза.



Цель у этого автомата довольно стандартна, игроку следует собрать наибольшее количество одинаковых картинок. Выигрывает даже два одинаковых символа в одной линии. Каждая из картинок стоит разное количество монет, есть и такие, которым надо совпасть больше чем два раза, чтобы получить монеты. Самый большой куш получает пользователь собравший картинки с изображением парня в шляпе, прототипа знаменитого Индианы Джонса. Пять подобных символов приносят счастливчику увеличение выигрыша в 5000 раз.

Также в этой игре существует символ разброса в виде книги. Он приносит денежную прибыль даже в том случае, когда выпадает на разных барабанах. При получении более трех таких книжек, игрок получает бесплатный бонусные десяток вращений.

Инструменты игрового автомата

В этой игре есть определенный перечень стандартных кнопок. Они просты и понятны даже для новичка в онлайн-играх. Это:



кнопки линий № 1, 3, 5, 7, 9 – которые необходимо выбрать в начале процесса;



клавиша «Bet» - отвечает за размер монет поставленных на одно вращение;



кнопка «Max Bet» - с ее помощью можно сделать сразу максимальную ставку и выбрать все игровые полоски;



клавиша «Help» - описывает правила игры.



Для того чтобы начать пользоваться этой игрой, необязательно качать ее на жесткий диск. Можно просто зайти онлайн и наслаждаться классическим стилем игрового автомата Книга, почувствовав себя гангстером из начала 20-тых или искателем приключений времен «Сухого Закона».