Белый Совёнок из серии сказаний о земле Киржачской продолжил свое путешествие на страницах тринадцатой книги Евгения Фёдорова "Медный остров".

Последние дни лета дети провожали в Киржаче вместе с белым Совёнком - героем сказаний о земле Киржачской. Свое путешествие он продолжил на празднике "До свидания, лето!"."В гостях у Совёнка" и Красная шапочка, и Принцесса из волшебной страны, даже Капитан корабля. Ребята песнями, танцами и стихами провожали последние дни лета. Воздушные шарики и мороженое в руках у каждого ребенка - вкусные и яркие атрибуты праздника "До свидания, лето!".Белый Совёнок из серии сказаний о земле Киржачской продолжил свое путешествие на страницах тринадцатой книги Евгения Фёдорова "Медный остров". И прилетел на праздник к детям - это целое событие для Алисы Шмелёвой. Она обожает Совёнка - любимые книги перечитаны по несколько раз. Путешествия главного героя она помнит наизусть.Алиса Шмелёва, гостья праздника: «Мне больше всего нравится серия, когда он рассыпал из карты буквы. И с Енотом встретился».Сначала вышла двенадцатая, а затем четырнадцатая книга. Тринадцатую сказку Евгения Фёдорова юные читатели ждали с нетерпением. Она должна была компенсировать отсутствие зла в других частях - под номером тринадцать эта сказка оказалась неслучайно.Евгений Фёдоров, автор книги "Медный остров", генеральный директор ОАО "Киржачская типография": «Любая сказка строится на перипетиях: проблема, решение, но детям почему-то нужно было что-то такое особенное. Это первая и единственная сказка, которая начинается сразу же зловещим образом: там сразу нагоняются тучи, идет дождь. И я очень надеюсь, что она, как сейчас говорит современная молодежь, в том числе и дети, она, наверное, зайдет».В каждой книге белый Совёнок открывает для себя и читателей интересные места Киржача - пространства, которые создает Евгений Фёдоров и его команда. Из таких маленьких сказок дети узнают историю родного города.Мария Городская, Александр Чунаев"Вести-Владимир"