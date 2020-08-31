Авария с 5 автомобилями произошла в Камешковском районе. Как сообщают в полиции, по предварительной информации, большегруз «Скания», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода не выбрал

Авария с 5 автомобилями произошла в Камешковском районе. Как сообщают в полиции, по предварительной информации, большегруз «Скания», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода не выбрал безопасную скорость и столкнулся сразу с двумя автомобилями в попутном направлении: большегрузом «Ивеко» и внедорожником «Нива Шевроле». Затем произошло ещё одно столкновение с большегрузом и кроссовером «Санг Йонг». В результате у