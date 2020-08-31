Профилактический рейд провели представители администрации города совместно с сотрудниками полиции.

Нарушения масочного режима обнаружили в торговых центрах Коврова. Профилактический рейд провели представители администрации города совместно с сотрудниками полиции в «Ковров-Молле» и магазине «Пятёрочка» на Малеева. Сообщают .Установлено, что в магазинах имеются санитайзеры для обработки рук, есть стенды, информирующие население о мерах профилактики коронавируса, есть в наличии маски и перчатки. Сотрудники объектов торговли в основном используют средства индивидуальной защиты, а вот большинство посетителей маски не носят.В ходе рейда начальник отдела муниципального контроля и технического надзора администрации города Владимир Шнель напомнил нарушителям о мерах профилактики коронавирусной инфекции, ознакомил их с рекомендациями Роспотребнадзора, рассказал о важности использования средств индивидуальной защиты. Он также сообщил, что за отсутствие маски граждане могут получить штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, должностные лица – от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.