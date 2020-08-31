Самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов стала Турция. Большая часть купленных соотечественниками авиабилетов на осень приходится именно на эту страну, передает ..

Самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов стала Турция. Большая часть купленных соотечественниками авиабилетов на осень приходится именно на эту страну, передает .Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip. Специалисты отмечают, что россияне уже начали покупать билеты в страны, границы с которыми еще закрыты из-за пандемии коронавируса. Среди них – США, Германия, Италия. Испания, Греция, Чехия, Черногория, Армения и Индонезия, сообщает