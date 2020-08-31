Программа развития города будет осуществлять в 2 этапа. Первый планируется завершить к 100-летию города

Древний Суздаль ждет кардинальное преображение. По поручению правительства госкомпанией «ДОМ.РФ»и КБ «Стрелка» разработали стратегию пространственного развития города до 2030 года. Первый этап преображения должен быть завершен уже к 2024 году – празднованию 100-летнего юбилея Суздаля.В основе представленного мастер-плана – разделение города на 3 части:торгово-купеческий (екатерининский) город, древнерусский и современный. В зоне «древнерусского города» планируется в первую очередь обустроить набережную и пешие туристические маршруты. На улице Ленина, вдоль Торговых рядов и на прилежащей территории будет располагаться торгово-купеческая часть города. На пересечении торгово-купеческой и древнерусской части будет создан амфитеатр с видовым обзором на Суздаль. «Современный» Суздаль архитекторы планируют разместить в Советском районе и Садовой улице – там будут располагаться административные здания и офисные центры.Отмечается, что новая концепция развития древнего города позволит увеличить доходы от туризма в 5 раз.Фото КБ "Стрелка"