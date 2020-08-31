«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы».

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы». Новый курс представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения пользователей старшего возраста, уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания и использовать больше возможностей,