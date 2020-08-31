По словам жильцов, что в случае падения деревья обрушат водопровод и сломают электрические столбы, а если упадут на дом – он просто рухнет.

Владимирские активисты ОНФ добиваются спиливания огромных деревьев, которые угрожают жителям двухэтажных домов в Гусь-Хрустальном. Этот вопрос остро стоит с 2018 года. По словам жильцов, что в случае падения деревья обрушат водопровод и сломают электрические столбы, а если упадут на дом – он просто рухнет.«В 2018 году мы написали заявление в службу единого заказчика, которая отвечает, в том числе за опиловку деревьев у нас в городе. Нам пришел ответ, что проблема понятна и нас поставили в очередь. Через некоторое время мы к ним обратились опять, так как никаких работ проведено не было. Нам сообщили, что мы включены в очередь – на двухсотом месте», - рассказала жительница дома на улице Советской, 27 Наталья Зотова.Однако такой ответ женщину не устроил, ведь деревья, по ее мнению, угрожают жизни людей, поэтому в прошломгоду она обратилась с этим вопросом на прямую линию с Президентом РФВладимиром Путиным. К решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт.«Выехав сюда, мы убедились, что тополя действительно представляют опасность, если упадут на дом, газопровод и на линию электропередач. В связи с этим мы составили обращения в службу единого заказчика и к главе администрации города. Они сюда выезжали, смотрели и обещали спилить деревья в ближайшее время. Затем они просто перестали выходить на связь», - объяснил эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области Константин Ефремов.С бездействием чиновником активисты Народного фронта мириться не намерены и направили запрос в прокуратуру. Общественники также заметили, что аналогичная ситуация на улице Советской сложилась сразу у нескольких домов.