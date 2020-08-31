Обвиняемый похитил телефон, принадлежащий приятелю.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».По версии предварительного следствия, в мае текущего года обвиняемый проводил время в компании своего приятеля. Вместе мужчины распивали спиртные напитки. Когда потерпевший уснул, фигурант, воспользовавшись ситуацией, похитил из кармана брюк своего знакомого мобильный телефон. С похищенным злоумышленник скрылся, причинив материальный ущерб на сумму 4500 рублей.Обвиняемый был задержан полицейскими на территории города Петушки и дал признательные показания. Похищенное имущество он продал, а деньги потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ущерб, причиненный собственнику, в ходе следствия возмещен в полном объеме.