Заявление президента Владимира Путина о возможном вводе российских войск в Белоруссию насторожило многих мировых лидеров. Что на самом деле имел в виду глава страны, рассказал политолог Федор Лукьянов.

Заявление президента Владимира Путина о возможном вводе российских войск в Белоруссию насторожило многих мировых лидеров. Что на самом деле имел в виду глава страны, рассказал политолог Федор Лукьянов.На прошлой неделе в Сети появился отрывок большого интервью с Владимиром Путиным. В ходе беседы с журналистом российский лидер сообщил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии в подавлении протестов.Президент уточнил, что россияне появятся на территории соседнего государства в случае, если акции протеста перестанут быть мирными. Высказывание Путина смутило многих западных лидеров. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что такая операция не состоится.Политолог Федор Лукьянов отметил, что Россия пристально следит за ситуацией в Белоруссии. По его мнению, цель публичного заявления Владимира Путина о формировании войск не в том, чтобы напугать граждан соседнего государства, а в том, чтобы предупредить их, что конфликт не должен дойти до критической отметки."Сидеть сложа руки и следить за изменениями в важной для себя стране Россия не будет", – подчеркнул эксперт.16 Авг 2020 в 7:55 PDTНапомним, уже три недели в Белоруссии проходят уличные шествия и забастовки на предприятиях. Многие граждане обвиняют власти в фальсификации итогов президентских выборов и требуют отставки . Лидер в свою очередь утверждает, что голосование было честным, и угрожает наказать всех провокаторов.