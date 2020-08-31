Под Муромом перевернулся грузовик, который перевозил 180 свиней.

Под Муромом перевернулся грузовик, который перевозил 180 свиней. О этом сообщили наХрюшек везли ранним утром. В 7.25 утра грузовик перевернулся, так как шофер не справился с управлением, причина произошедшего пока точно не известна. Авария произошла на 79 километре автодороги Касимов-Муром-Н.Новгород. 55-летний водитель получил черепно-мозговую травму и резаную рану колена. Перепуганных свиней с трудом извлекли из грузовика, который лежал на боку. Возможно, не все животные остались целы. Чтобы поставить на колеса тяжелую фуру, на трассу подогнали кран.На место аварии выехали медики, представители ГИБДД. Информация уточняется.