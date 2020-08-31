В районе деревни Высоково на свалки свозили ТКО, строительные отходы и крупногабаритный мусор.
В районе деревни Высоково Судогодского района выявлены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, строительных отходов и крупногабаритного мусора. По информации региональной прокуратуры, они
образовалась на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной собственности.
В этой связи прокурор обратился в суд с иском к
Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, в котором потребовал обязать ответчика
ликвидировать свалки.
Иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Решение суда в законную силу пока не вступило.