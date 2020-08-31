Платный автобан должен быть запущен через 4 года
Владимир Путин поручил завершить строительство новой трассы Москва –Казань к 2024 году. Платный автобан, протяженностью около 800 км пройдет и через Владимирскую область. Точный маршрут магистрали до сих пор не утвержден, в том числе и из-за протестов жителей Владимирского региона, в частности деревни Гридино. В этом населенном пункте из-за строительства трассы под снос попадали несколько домов.
В июне госкомпания «Автодор» разработала новый вариант маршрута с учетом замечаний местных жителей.
«Мы принципиально изменили трассировку, приблизили ее к Владимиру, теперь она идет в полосе отвода южного обхода города»,
- сообщил председатель правления
компании
«Автодо
р
» Вячеслав Петушенко