Платный автобан должен быть запущен через 4 года

Владимир Путин поручил завершить строительство новой трассы Москва –Казань к 2024 году. Платный автобан, протяженностью около 800 км пройдет и через Владимирскую область. Точный маршрут магистрали до сих пор не утвержден, в том числе и из-за протестов жителей Владимирского региона, в частности деревни Гридино. В этом населенном пункте из-за строительства трассы под снос попадали несколько домов.В июне госкомпания «Автодор» разработала новый вариант маршрута с учетом замечаний местных жителей.«Мы принципиально изменили трассировку, приблизили ее к Владимиру, теперь она идет в полосе отвода южного обхода города»,- сообщил председатель правлениякомпании«Автодо» Вячеслав Петушенко