Фотографиями редких машин делятся жители города в соцсетях

Владимирцы все чаще стали замещать необычные автомобили на улицах города. Фотографии машин, притягивающих взгляд, то и дело появляются в городских пабликах. Так, наблюдательные горожане заметили во Владимире раритетный Мерседес 230SL. Этот спортивный автомобиль немецкого концерна производился с 1966 по 1971 год и стал первым в мире спорткаром, спроектированным в соответствии с требованиями пассивной безопасности.А еще этот красавец - первый спортивный автомобиль, снабженный автоматической коробкой передач. Этим он заслужил особую любовь прекрасного пола.Пусть и не раритетная, но точно вызывающая улыбку и лёгкую ностальгию – милицейская копейка эпохи СССР - тоже проезжала по Владимиру и попала в объектив камеры. «Как из фильма «Иван Васильевич меняет профессию!»-отмечают пользователи страницы ВКонтакте в комментариях к снимку.Напомним, недавно «Вести» рассказывали о еще однойФото страницы ВКонтакте "Подслушано автомобилистов. Владимир"