В случае прихода к власти оппозиционер Светлана Тихановская проведет ряд коренных реформ. Подробностями поделились в штабе белорусского политика.

В случае прихода к власти оппозиционер Светлана Тихановская проведет ряд коренных реформ. Подробностями поделились в штабе белорусского политика.Соратники оппозиционера рассказали, что она собирается восстановить Конституцию 1994 года. Также Светлана Тихановская намерена создать временное правительство на основе действующего. После этого в Белоруссии будут проведены честные выборы президента.В штабе политика добавили, что она готова сесть за стол переговоров с лидером Александром Лукашенко только после освобождения задержанных в ходе протестов граждан. Тихановская обсудит с президентом процедуру мирного трансфера власти.Ранее оппозиционер заявила, что власти сфальсифицировали результаты выборов главы Белоруссии. По мнению Тихановской, на самом деле она получила большинство голосов. ПолитикНапомним, голосование состоялось 9 августа. В очередной раз победу одержал Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, его поддержали большинство жителей страны – 80%. Главная соперница получила 10% голосов.Сразу после оглашения итогов выборов в крупных городах страны начались массовые митинги. Работники нескольких предприятий объявили забастовку. В период с 9 по 12 августа пострадали десятки демонстрантов и силовиков.17 Авг 2020 в 1:20 PDTМногие задержанные граждане позднее пожаловались на избиения милиционерами в изоляторах. В Сети распространились жуткие фотографии, на которых пострадавшие показали синяки и переломы. Глава Белоруссии оправдал насилие со стороны силовиков.