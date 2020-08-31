Образовательная платформа «Ростелеком Лицей» пополнилась шестью новыми развивающими курсами. Ученикам с первого по четвертый класс стали доступны «Развитие речи и риторика» и «Химические

Образовательная платформа «Ростелеком Лицей» пополнилась шестью новыми развивающими курсами. Ученикам с первого по четвертый класс стали доступны «Развитие речи и риторика» и «Химические эксперименты в домашних условиях». Ребята с первого по седьмой класс теперь могут заниматься «Ментальной арифметикой». А для старших школьников разработаны программы «Основы маркетинга», «Профориентация: профессии будущего» и «Основы финансовой грамотности для школьников».