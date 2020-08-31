Бюллетень Роспотребнадзора сообщил данные на утро 31 августа.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора, за прошедшие сутки на 31 августа 2020 года лабораторно подтверждено 26 новых случаев заражение коронавирусом. Из них максимальное количество - шесть случаев - зарегистрировано в городе Владимире, три случая в Гусь-Хрустальном и столько же – в Муромском и Гороховецком районах. Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.Всего на территории области зарегистрировано 6 318 случаев заболевания: 1 069 случаев – во Владимире, 906 случаев в Гусь-Хрустальном и 683 случаев в Петушинском районе.Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории области.