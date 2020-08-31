Просьба посодействовать в скорейшем оформлении документов для женщины поступила в МВД России и от представителей международного информационного телеканала RT в рамках совместного проекта "Не один на один"...

Начальник отдела паспортной работы и регистрационного учета Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Наталья Ершова вручила паспорт гражданина Российской Федерации 71-летней Валентине Николаевне Лосевой.«С заявлением о приеме в российское гражданство пенсионерка, проживавшая в Луганской Народной Республике, обратилась в ГУ МВД России по Ростовской области в июне этого года. Через некоторое время она приехала в Москву, так как нуждалась в высокотехнологичном лечении.Просьба посодействовать в скорейшем оформлении документов для женщины поступила в МВД России и от представителей международного информационного телеканала RT в рамках совместного проекта "Не один на один".Решением ГУ МВД России по Ростовской области Валентина Лосева была принята в гражданство Российской Федерации. Затем все необходимые документы были в срочном порядке направлены в ГУ МВД России по г. Москве.Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве посетили на дому Валентину Лосеву и выдали ей российский паспорт.Валентина Николаевна поблагодарила полицейских за оперативное решение вопроса получения документов. В свою очередь сотрудники полиции пожелали ей скорейшего выздоровления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк