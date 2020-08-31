Акция проходила на станциях метро, где за прошедший и текущий годы полицейскими был отмечен наиболее высокий рост совершения данного вида противоправных деяний...

В столичном метрополитене сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене совместно с представителями общественности провели профилактическую акцию.На сегодняшний день карманные кражи являются самыми массовыми и популярными среди злоумышленников. Только с начала текущего года на территории Московского метрополитена зарегистрировано более 230 фактов совершения хищений личного имущества граждан. Как правило, карманников привлекают дорогостоящие сотовые телефоны известных производителей и кошельки граждан.С целью информирования жителей и гостей столицы, ежедневно передвигающихся в столичном метрополитене, сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене совместно с представителями общественности и средств массовой информации организовали и провели широкомасштабную информационно-профилактическую акцию.Ее цель – в доступной форме привлечь внимание пассажиров к соблюдению необходимых мер для сохранности своего имущества, а также рассказать гражданам о том, к каким способам зачастую прибегают злоумышленники, совершая карманные кражи.Акция проходила на нескольких станциях столичного метро, где за прошедший и текущий годы полицейскими был отмечен наиболее высокий рост совершения данного вида противоправных деяний.В ходе мероприятия участники акции рассказали гражданам, что наибольшая активность воров приходится на час пик, когда в метро наблюдается особенно большое скопление людей, в котором легче затеряться. По той же причине у злоумышленников популярны узловые станции, где можно пересесть с ветки на ветку, а также станции, выходящие к вокзалам. Особое внимание полицейские уделили соблюдению нескольких несложных, но важных правил:Если вы заподозрили, что давка в вагоне вокруг вас создана искусственно, сразу проверьте содержимое карманов.Следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В час пик прижимайте ее к себе.Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку.Кроме того, сотрудники полиции и представили общественности вручили пассажирам метро специальные разработанные иллюстрированные памятки с алгоритмом действий в случаях столкновения с карманниками и общими правилами по соблюдению транспортной безопасности.Полицейские столичного метрополитена планируют и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, чтобы охватить как можно большую часть населения и донести до пассажиров информацию, которая поможет обеспечить сохранность их имущества.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18